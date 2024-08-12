Dawon Computing Inc.

다원컴퓨팅은 HPC/AI 인프라 구축과 컨설팅에 특화된 기업으로, 삼성전자·현대차·LG전자·NHN 등 대형 고객사의 슈퍼컴퓨터, 병렬파일시스템, GPU 클러스터를 설계·구축해 왔습니다. 아시아 최초 NVIDIA H100 기반 국가 AI 데이터센터 구축 프로젝트를 통해 [88.5PF 연산 성능, 107PB 스토리지 규모의] 초거대 AI·HPC 인프라를 설계·구현했으며, 직접 수냉식 GPU 서버 적용 등 고효율 데이터센터 인프라 구축 역량을 보유하고 있습니다. 또한 HPC 웹 포털(DEEP-ONE), 라이선스·자원 사용 분석(DEEP-Analytics), GPU 기반 AI 개발 플랫폼(AI.Accelerator)으로 클러스터 운영, 모니터링, MLOps까지 지원하는 종합 솔루션을 제공합니다.

