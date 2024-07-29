International Traders & Resources, Inc.

We embed watsonx into SaaS for AI automation and insights, supported by cloud, integration, and hybrid mainframe modernization experience.
Company Overview

ITR Consulting specializes in embedding watsonx across SaaS platforms to deliver AI automation, analytics, and intelligent workflows. Our solutions enhance operations in community management, clinical research, construction, and financial processes. We combine watsonx.ai, watsonx.data, and watsonx.governance with strong cloud and integration expertise. ITR also supports hybrid mainframe modernization by securely exposing mainframe data for cloud analytics and AI, helping organizations modernize without disruption.

Address

19 E 20th Street, Lombard, Illinois 60148, United States of America

Telephone

5022765530

Website

https://itrtechsystems.com/

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)
  • Managed Security Service Provider (MSSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
  • Diverse-owned businesses
  • Asian American
Proficiencies
  • Covers IBM Terraform
  • Covers watsonx Orchestrate
  • Covers watsonx.Discovery
  • Covers API Connect
  • Covers watsonx.ai
