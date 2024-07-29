International Traders & Resources, Inc.

ITR Consulting specializes in embedding watsonx across SaaS platforms to deliver AI automation, analytics, and intelligent workflows. Our solutions enhance operations in community management, clinical research, construction, and financial processes. We combine watsonx.ai, watsonx.data, and watsonx.governance with strong cloud and integration expertise. ITR also supports hybrid mainframe modernization by securely exposing mainframe data for cloud analytics and AI, helping organizations modernize without disruption.
Address
19 E 20th Street, Lombard, Illinois 60148, United States of America
Telephone
5022765530
Website