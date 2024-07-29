WISEVISION SAC

Implementación de soluciones de software que soportan diversos procesos de gestión, los cuales siempre vienen acompañados de consultoría:

Gestión de Identidades

Gobierno de identidad

Gestión de Accesos

Gestión de Cuentas Privilegiadas

Gestión de Servicios de Tecnología

Gestión del Monitoreo de Infraestructura

Gestión de configuraciones y compliance

Gestión de vulnerabilidad de aplicaciones y bases de datos

Gestión de eventos e inteligencia de seguridad

Prevencion de lavado de activo

Address Av. Javier Prado 312 of 802, Lima, Peru, SAN ISIDRO, Lima LIMA01, Peru Website https://wisevisioncorp.com/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider