WISEVISION SAC

Implementación de soluciones de software que soportan diversos procesos de gestión, los cuales siempre vienen acompañados de consultoría:
Gestión de Identidades
Gobierno de identidad
Gestión de Accesos
Gestión de Cuentas Privilegiadas
Gestión de Servicios de Tecnología
Gestión del Monitoreo de Infraestructura
Gestión de configuraciones y compliance
Gestión de vulnerabilidad de aplicaciones y bases de datos
Gestión de eventos e inteligencia de seguridad
Prevencion de lavado de activo
