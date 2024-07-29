ASTREA IT SERVICES PRIVATE LIMITED

Astrea IT Services specializes in system integration, AI, automation, cloud adoption, and IBM watsonx-powered enterprise solutions.
Company Overview

Astrea IT Services is a technology and solutions provider delivering system integration, cloud adoption, application development, and enterprise automation. As an IBM Partner, we provide implementation, customization, and support across CRM platforms, AI integrations, workflow automation, and digital transformation. Experienced in IBM watsonx across custom model deployment, Orchestrate assistant integration, generative AI use cases, governance, and end-to-end AI solution delivery.

Address

C-52 Sector 65, Noida, Uttar Pradesh 201301, India

Telephone

98183 48569

Website

https://astreait.com/

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers watsonx.data
