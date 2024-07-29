弊社では、

・ITシステム導入サービス（基幹業務開発）

・ERPパッケージ導入サービス

・運用・保守サービス（カスタマーサポートサービス）

のサービスをご提供させて頂いており、

ITシステム導入サービス（基幹業務開発）では、多くのシステム構築経験から蓄積した業務知識・ノウハウを生かし、お客様にとって最適なシステムをご提供致します。システム企画、設計、開発、および保守・運用まで一貫したサービスをご提供いたします。製造業のお客様には多くの導入実績があります。また、様々な業種・業態のお客様への導入実績もあります。

ITシステム導入サービス（基幹業務開発）では、豊富な実績や経験に基づき、お客様の業務改善を実現するための最適なERPパッケージの導入をご提案致します。製造分野のパッケージにとどまらず、流通・会計分野のパッケージも取り揃えております。

運用・保守サービスでは、不具合の調査やプログラムの修正等システムの全体的な保守サービスをご提供いたします。属人化されたサービスではなく、標準化したサポート体制を構築してサービスをご提供しております。弊社で開発されたシステムであるかないかに関わらず、お客様の現行システムに関する保守サポートもご提供可能です。現IBM Powerシリーズ（旧名称AS400）について、お悩みのお客様、ご相談受けたまわります。

