Equipos y Productos Especializados SA de CV

Equipos y Productos Especializados (EPE) es una empresa mexicana con amplia experiencia en integración de soluciones de ciberseguridad y protección de la información. En alianza con IBM, EPE ofrece la plataforma IBM Guardium, diseñada para fortalecer la seguridad, auditoría y cumplimiento en la gestión de datos corporativos y gubernamentales. Guardium proporciona monitoreo continuo, detección de anomalías y control de accesos en tiempo real, asegurando la integridad de la información y el cumplimiento de normas como ISO 27001, GDPR y la Ley Federal de Protección de Datos Personales
Address
Descartes 54, Ciudad de México, Ciudad de México 11590, Mexico
Telephone
5539951710
Website