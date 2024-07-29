Equipos y Productos Especializados SA de CV

EPE integra IBM Guardium para garantizar la protección, auditoría y cumplimiento normativo en bases de datos críticas
Company Overview

Equipos y Productos Especializados (EPE) es una empresa mexicana con amplia experiencia en integración de soluciones de ciberseguridad y protección de la información. En alianza con IBM, EPE ofrece la plataforma IBM Guardium, diseñada para fortalecer la seguridad, auditoría y cumplimiento en la gestión de datos corporativos y gubernamentales. Guardium proporciona monitoreo continuo, detección de anomalías y control de accesos en tiempo real, asegurando la integridad de la información y el cumplimiento de normas como ISO 27001, GDPR y la Ley Federal de Protección de Datos Personales

Address

Descartes 54, Ciudad de México, Ciudad de México 11590, Mexico

Telephone

5539951710

Website

https://epe.com.mx/

  • Partner types
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)

Solutions

Critical Database Protection and Monitoring Service

Advanced protection and continuous monitoring of databases (DBs) using the IBM Guardio platform.
