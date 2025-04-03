HELIAQ SOLUTIONS

Heliaq est une entreprise de services du numérique née en France, pensée pour accompagner durablement les organisations dans leur transition technologique.

Notre mission : aller au-delà de la technologie, en combinant expertise, proximité et engagement pour construire un IT plus clair, plus humain, et plus stratégique.

Du digital workplace au cloud managé, de la cybersécurité à l’infrastructure, nous mobilisons nos expertises pour créer des environnements fiables, performants et adaptés aux enjeux d’aujourd’hui.

Heliaq, c’est une équipe soudée autour d’une vision commune.

Address 3 Rue Adrienne Bolland, Le Haillan, Gironde 33185, France Website https://heliaq.fr/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)