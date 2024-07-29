FriedmannAI Inc.

Modern AI financial planning software transforming how Canadian advisors deliver insight, compliance, and client value.
Company Overview

FriedmannAI is a next-generation AI Financial Planning Software. It helps financial advisors and wealth firms generate compliant, client-ready financial plans in minutes — integrating tax logic, retirement modeling, and estate strategies with advanced automation and data security. Designed for Canadian regulations, FriedmannAI combines the precision of planning with the intelligence of AI to redefine modern financial advice.

Address

407 Iroquois shore rd unit 8, Oakville, Ontario L6H 1M3, Canada

Website

http://Friedmann.ai

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)

Solutions

AI Financial Planning Software

Modern AI Financial Planning software transforming how Canadian advisors deliver insight, compliance, and client value.
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.