セブンシステム株式会社

1991 年にセブンシステムを設立し、早30年が過ぎました。この30年のあいだ、「お客様と共に」を基本理念に掲げ、ソフトウェアの受託開発を中心に事業を展開してまいりました。「お客様と共に」 ――無理な投資や複雑な処理を強いるのではなく、お客様の目線に立ちシンプルで業務規模に合った IT 化をご提案する――の精神を大切にし、小回りの利くきめ細かな対応がお客様の信頼を得られるものと信じ、今日まで努力してまいりました。おかげさまでこれまで多くのお客様にお引き立てをいただき、経験や知識を積み上げることができました。ビジネスを取り巻く環境の変化はとどまることを知らず、様々な最新テクノロジーやキーワードが現れては消え、その中で過剰なシステム化により苦労される現場の方や経営者のお話もお聞きしました。最先端の IT 技術に追随できる一握りの企業だけがメリットを享受するのではなく、すべての人に IT のチカラをお届けしたい。お客様との対話を通じ、お客様が真に必要なシステムを提案できる技術者集団を目指し、これからも「お客様と共に」成長し繁栄できる会社として全力を尽くしてまいります。

Address 4F MOONBAT-BUILDING, 493 NIWATORIBOKOCHO, MUROMACHIDORI SHIJYO MINAMI-IRU SHIMOGYO-KU, Kyosho-shi, Kyoto 600-8491, Japan Telephone +81 75 3535161 Website http://www.seven-sys.co.jp/ Partner types

Independent Software Vendor (ISV)