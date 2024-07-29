SISTEMAS G & G S A

Sistemas G&G delivers innovative financial technology through SIIF, Colombia’s #1 core banking platform. With 40 years of expertise, it supports:Credit & lending management with flexible configurationsDeposits & savings accounts administrationCollections & payment processingAccounting & regulatory complianceDigital channels & integrations with ERPs, CRMs, and fintech appsBacked by IBM Cloud, SIIF ensures agility, security, and scalability for financial institutions in Latin America.
Carrera 4 Calle 1, Motavita, Boyacá 154080, Colombia
+57 1 7446999
https://www.sistemasgyg.com.co