SISTEMAS G & G S A

Sistemas GyG: Provider of core banking solutions, cloud-based SIIF platform for credit, deposits, accounting & fintech services.
Company Overview

Sistemas G&G delivers innovative financial technology through SIIF, Colombia’s #1 core banking platform. With 40 years of expertise, it supports:Credit & lending management with flexible configurationsDeposits & savings accounts administrationCollections & payment processingAccounting & regulatory complianceDigital channels & integrations with ERPs, CRMs, and fintech appsBacked by IBM Cloud, SIIF ensures agility, security, and scalability for financial institutions in Latin America.

Address

Carrera 4 Calle 1, Motavita, Boyacá 154080, Colombia

Telephone

+57 1 7446999

Website

https://www.sistemasgyg.com.co

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
