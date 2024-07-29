ACCRE Sp. z o.o.

ACCRE to polski dostawca kompleksowych usług z zakresu Analytics, Data Engineering oraz AISpecjalizacja:-wdrożenia-projektowanie i optymalizacja architektur danych-migracje między platformami AnalyticsOferujemy:-szkolenia-konsultacje-całodobowe wsparcie technicznezarówno w Polsce, jak i za granicąACCRE is a Polish provider of comprehensive services in Analytics, Data Engineering, and AISpecialization:-implementations-design & optimization of data architectures-migrations between Analytics platformsWe offer:-training-consulting-24/7 technical supportboth in Poland and abroad

Address Al. Rzeczypospolitej 33/14, Warszawa, Mazowieckie 02-927, Poland Telephone +48 22 35 38 358 Website https://accre.pl Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider