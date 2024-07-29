TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.

A Telefônica Cloud é uma plataforma estratégica que acelera a transformação digital no Brasil, oferecendo soluções em nuvem seguras, escaláveis e de alta performance. Com infraestrutura local e foco em inovação, atende empresas de todos os portes, promovendo eficiência, flexibilidade e competitividade. A tecnologia no Brasil tem avançado rapidamente, e a Telefônica tem papel essencial nesse cenário, conectando negócios à economia digital com serviços integrados de cloud, conectividade, cibersegurança e inteligência de dados.
