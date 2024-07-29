TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.

A Telefônica Cloud oferece infraestrutura em nuvem segura e escalável, apoiando empresas brasileiras na jornada digital.
Company Overview

A Telefônica Cloud é uma plataforma estratégica que acelera a transformação digital no Brasil, oferecendo soluções em nuvem seguras, escaláveis e de alta performance. Com infraestrutura local e foco em inovação, atende empresas de todos os portes, promovendo eficiência, flexibilidade e competitividade. A tecnologia no Brasil tem avançado rapidamente, e a Telefônica tem papel essencial nesse cenário, conectando negócios à economia digital com serviços integrados de cloud, conectividade, cibersegurança e inteligência de dados.

Address

AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES nº 1690, ANDAR 1 - PARTE, Tamboré,, Santana de Parnaiba, Sao Paulo 06543001, Brazil

Website

https://telefonicatech.com/

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • Managed Service Provider (MSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers QRadar for Security Information and Event Management (SIEM)
  • Covers Verify Governance
  • Covers QRadar Suite (Software)
  • Covers Guardium Data Protection
  • Covers IBM Process Mining
  • Covers Capture, Content, FileNet, Decisions
  • Covers Verify
