SMS Data Tech Corporation

株式会社SMSデータテックは、金融・通信・公共分野でのシステム開発と運用を基盤に、セキュリティ領域ではダークウェブ監視やASM（攻撃対象領域管理）を提供し、企業のDX推進と安全な事業運営を支援するITソリューション企業です。
Company Overview

株式会社SMSデータテックは、設立以来、金融、通信、公共分野を中心に高品質なシステム開発と安定した運用サービスを提供してきた独立系IT企業です。長年培った技術力と顧客理解を背景に、コンサルティングから開発、インフラ構築、運用保守までを一貫して支援し、信頼性の高いソリューションを実現しています。近年では、サイバーセキュリティ分野への注力を強化しており、特に「ダークウェブアイ」による情報漏洩検知や不正取引の兆候把握、ASM（Attack Surface Management）を活用した攻撃対象領域の可視化とリスク管理を提供しています。これにより、企業が直面する高度化・巧妙化する脅威を早期に検知し、被害を未然に防ぐ体制を支援します。また、クラウド活用やデータ分析基盤構築、AIソリューションの導入支援など、DX推進に不可欠な領域にも積極的に取り組み、システムの安定稼働だけでなく、新たな価値創造に貢献しています。社員一人ひとりの技術力と人間力を活かし、「安心・安全・信頼」をキーワードに、社会や企業の持続的な成長を支えるITパートナーとして進化を続けています。

Address

VORT Shintomicho Bldg,3F 3-5-10 minato, SMS DATATECH CORPORATION, Chuo-ku, Tokyo, Tokyo 104-0043, Japan

Telephone

+81 362220831

Website

http://www.sms-datatech.co.jp/

  Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
Resale Authorizations
  • TRIRIGA
  • Maximo
  • Engineering Lifecycle Management Suite
  • Sterling B2B Integration
  • Sterling Order Management System
  • Storage Virtualize
  • Storage Scale SW (TPS)
  • Storage Defender SW (TPS)
  • Spectrum High Performance Computing
  • Encore
  • Host Toolsz
  • Host Integration (HATS and HACP)
  • TXSeries
  • TPF
  • Db2
  • WebSphere Service Registry/Repository
  • QRadar Suite (Software)
  • Hyper Protect Virtual Servers - Private Cloud
  • Other/Unk IBM SW
  • watsonx Orchestrate
  • Cloud Pak for Data
  • SPSS Modeler
  • Instana
  • Cloud Pak for Applications
  • Financial Transactions,Payments & Insights
  • OpenPages
  • API Connect
  • App Connect
  • IT Automation Heritage
  • Aspera
  • Blockchain Support
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Cloud Pak for Business Automation
  • DataPower Appliances
  • Cloud Pak for Integration
  • Legacy App Services
  • MQ
  • Operations Insights
  • Operational Decision Management
  • Cognos Analytics
  • Informix
  • Decision Optimization
  • Cloudera & Hadoop
  • Data Replication
  • Guardium Key Lifecycle Management
  • Optim
  • Renewals Only - Kenexa LMS
  • Hybrid Cloud Network Automation
  • SPSS Statistics
  • WebSphere Application Server
  • Business Automation Workflow
  • Guardium Data Protection
  • Verify Governance
  • X-force Threat Intelligence
  • QRadar SIEM
  • QRadar SOAR
  • Capture
  • Content Manager On Demand
  • Filenet Content Manager
  • DevOps
  • Fusion HCI System
  • Storage Scale System
  • Storage FlashSystem - FS5nxx HW
  • Storage Tape LTO (TS2xxx, TS4xxx)
  • Storage DS8K HW
  • Turbonomic
  • Fusion HCI SW & Fusion SDS (TPS)
  • Storwize V7xxx HW
  • Process Planning
  • 6941-15K Point of Sale - Storage Expert Care - Premium
  • Non-IBM SW
  • Flexera One with IBM Observability
  • Storage Tape Enterprise Drives (TS11xx)
  • Business Automation Open Editions
  • Workload Automation
  • Db2 Tools for Z
  • Content Manager (CM8)
  • SAN b-type Switches
  • SevOne
  • WebSphere Maintenance Mode
  • Guardium Data Encryption
  • Guardium Data Security Center
  • Verify Privilege
  • Verify
  • Guardium Discover and Classify
  • Netezza
  • watsonx.data
  • Event Automation
  • Databand
  • Storage DS8K SW (TPS)
  • Quantum Safe Explorer
  • watsonx Code Assistant for Z
  • MongoDB
  • Hybrid Cloud Mesh
  • watsonx Code Assistant for Ansible
  • Streamsets
  • Concert
  • Data Product Hub
  • webMethods API Management
  • webMethods Data Exchange
  • webMethods BPMS
  • webMethods ApplinX
  • webMethods EntireX
  • webMethods Integration
  • Ceph as a Service
  • Rapid Network Automation
  • Elastic
  • Kubecost
  • Terraform
  • Vault
  • Consul
  • Nomad
  • Mistral
  • Data Fabric Ecosystem & Emerging
  • webMethods Hybrid Integration
  • JSphere Suite for Java
  • watsonx Code Assistant
  • watsonx.data intelligence
  • watsonx.data integration
  • Software - IBM i System (not HPC, nor VA Linux)
  • Hyper Protect for Red Hat Ecosystem
  • Manta
  • Storage Ceph SW (TPS)
  • Storage Suite for IBM Cloud Paks
  • Cloud Object Storage SW (TPS)
  • Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Astronomer
  • Nomad Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Z Data Integration and AI
  • Terraform Self-Managed for Z and LinuxONE
