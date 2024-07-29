SMS Data Tech Corporation

株式会社SMSデータテックは、設立以来、金融、通信、公共分野を中心に高品質なシステム開発と安定した運用サービスを提供してきた独立系IT企業です。長年培った技術力と顧客理解を背景に、コンサルティングから開発、インフラ構築、運用保守までを一貫して支援し、信頼性の高いソリューションを実現しています。近年では、サイバーセキュリティ分野への注力を強化しており、特に「ダークウェブアイ」による情報漏洩検知や不正取引の兆候把握、ASM（Attack Surface Management）を活用した攻撃対象領域の可視化とリスク管理を提供しています。これにより、企業が直面する高度化・巧妙化する脅威を早期に検知し、被害を未然に防ぐ体制を支援します。また、クラウド活用やデータ分析基盤構築、AIソリューションの導入支援など、DX推進に不可欠な領域にも積極的に取り組み、システムの安定稼働だけでなく、新たな価値創造に貢献しています。社員一人ひとりの技術力と人間力を活かし、「安心・安全・信頼」をキーワードに、社会や企業の持続的な成長を支えるITパートナーとして進化を続けています。

Address VORT Shintomicho Bldg,3F 3-5-10 minato, SMS DATATECH CORPORATION, Chuo-ku, Tokyo, Tokyo 104-0043, Japan Telephone +81 362220831 Website http://www.sms-datatech.co.jp/ Partner types

Independent Software Vendor (ISV)