Japan Computer Service S.A.C

Somos el mejor socio estratégico para nuestros clientesCon el respaldo y soporte de las principales marcas de la industria TIC y una clara orientación al servicio y atención al cliente, proveemos soluciones que permiten a nuestros clientes mejorar sus operaciones con eficiencia y rentabilidad.Nuestro compromiso con el servicio y la atención al cliente en cada solución que ofrecemos para mejorar sus operaciones.Contamos con un equipo de ingenieros altamente capacitados, nos dedicamos a llevar soluciones de IT a la medida de cada cliente. Expandimos nuestras operaciones en Peru y Colombia.

Address Av. Guardia Civil 482 Interior 401, San Isidro, Lima, Lima 15030, Peru Telephone +51 1 2037111 Website http://www.japansolutions.pe Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider