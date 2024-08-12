La société Pulse Informatique, fondée en 2005par des anciens d'IBM, est un intégrateur hardware et software des solutions classiques et innovantes, partenaire historique d’IBM, fortement axée sur les systèmes Mainframes (IBM Zseries), les systèmes répartis (IBM Power), le stockage (IBM DSXXXX, VXXXX, VTL et Robot), les Appliances IBM, les équipements télécoms d’interconnexions intersites et les Data center.Les services de Pulse sont variés allant de la vente, de la mise en place de l'infrastructure hardware et software, jusqu’aux services de conseils et d’accompagnements.

Address TECHNOPARCK - Route de NWASSER, Angle RS 114 et CT1029, Casablanca, Casablanca 20000, Morocco Telephone +212 661313795 Website http://www.pulse.ma Partner types

Independent Software Vendor (ISV)

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider