株式会社エルテックス

当社は「One Stop Innovative ICT Services」をスローガンに、環境構築から運用保守、IBM Cloudとの連携まで、ベンダーを一元管理するワンストップサービスを提供しています。1998年からハウジング・ホスティング、クラウドサービスを展開しており、特にECサイトなど24時間365日稼働が求められる基盤構築に豊富な実績があります。IBM Cloudは2014年から研究を開始し、2015年から本格導入。ベアメタルサーバを活用したハイブリッドクラウド「VMware on IBM Cloud」も提供しています。



■「VMware on IBM Cloud」の取組

オンプレミスのVMware基盤で運用されている基幹・業務システムを、そのままクラウドへ移行したいと考えている企業の経営層や情報システム部門に向けて「VMware on IBM Cloud」を活用し、お客様専有のフルマネージド型クラウド環境を提供しています。

このソリューションでは、IBM Cloudの強みであるベアメタルサーバ、ストレージ、ネットワークといったインフラに加え、構成変更の代行、監視サービス、手順書に基づいた障害対応、およびサーバ稼働状況の月次報告などをパッケージ化し、フルマネージド型のサービスです。これにより、お客様のインフラ運用にかかる負荷を大幅に軽減することが可能です。

Address 14F 134 Godo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0005, Japan Telephone +81 45 3326655 Website http://www.eltex.co.jp/index.html Partner types

Independent Software Vendor (ISV)

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider