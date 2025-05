OI SOLUCOES S/A

A Oi S.A e a Oi Soluções S.A. tem portfólio completo e integrado de Segurança, Cloud, UC&C, IoT, Big Data & Analytics, Aplicações Digitais e Serviços Gerenciados, além de dados, internet e voz via fibra ótica. Nosso objetivo é sermos a maior orquestradora de soluções digitais do país. Para isso, temos a inovação em nosso DNA, atuamos de forma consultiva e contamos com um robusto ecossistema de parceiros. Com atuação e capilaridade nacional, atendemos as maiores empresas públicas e privadas brasileiras.

Address Avenida Roque Petroni Junior, 999, Conj. 82, São Paulo, Sao Paulo 04707-910, Brazil Website https://www.oi.com.br/grandes-empresas/ Partner types

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider