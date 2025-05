GRANDMETRIC SP Z O O

Od ponad dekady dostarczamy sprzęt sieciowy i rozwiązania cyberbezpieczenstwa klasy enterprise i wdrażamy je kompleksowo: integrujemy z istniejącymi systemami, konfigurujemy i dbamy o ich utrzymanie. Na każdym etapie służymy wsparciem, doradztwem i dopasowaniem rozwiązania do potrzeb biznesu.



W pracy kierujemy się ekstremalną odpowiedzialnością za realizację zadań oraz pasją do technologii. Te wartości pozwalają nam budować satysfakcjonujące relacje z klientami.



W ramach portfolio IBM oferujemy serwery, macierze oraz rozwiązania do zarządzania zasobami IT i observability(Turbonomic, Instana)

Address Ul. Metalowa 5, Poznań, Wielkopolskie 60-118, Poland Telephone +48 61 271 04 43 Website http://www.grandmetric.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider