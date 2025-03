Cabinet d’experts reconnu pour son savoir-faire dans la mise en œuvre des architectures et des solutions innovantes en utilisant les produits webMethods, Event Automation, OpenShift, Ansible et Terraform. Notre portail d’intégration, industrialise les patterns pour réduire l’effort d'implémentation et offrir une maturité augmentée à vos projets. Notre plateforme «Infra As Code» et nos pipelines «DevSecOps» industrialisent l’installation et l’exploitation de vos projets. Notre centre de service, vous accompagne pour assurer l’implémentation, la TMA et le MCO de vos environnements de production.

Address 35, rue de la République, Puteaux, Île-de-France 92800, France Website https://salytech.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

VAR/Reseller/Solution Provider