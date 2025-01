TECH SOUL IT LTDA

A Tech Soul IT tem o propósito de oferecer hardware, software e serviços de suporte de TI altamente especializados e personalizados para empresas de diferentes tamanhos e setores. Desde o início, nossa missão tem sido garantir a segurança, eficiência e disponibilidade dos sistemas de nossos clientes, proporcionando soluções sob medida que atendam às necessidades específicas de cada negócio.

Com uma equipe de profissionais qualificados e comprometidos, nos destacamos pela excelência no atendimento e pela capacidade de adaptação às rápidas mudanças e exigências do mercado de TI.

Address Rodovia José Carlos Daux, 4190 Bloco A Slala 04, Florianópolis, Santa Catarina 88032-005, Brazil Telephone +5547999717708 Website https://www.techsoulit.com.br Partner types

Independent Software Vendor (ISV)

VAR/Reseller/Solution Provider