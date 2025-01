FCAMARA CONSULTORIA E FORMACAO EM INFORMATICA LTDA

De uma trajetória iniciada em 2007 a partir de um sonho do fundador e atual CEO, Fabio Camara, nasce o ecossistema FCamara. Hoje somos uma multinacional com operações estabelecidas na Europa e Reino Unido, com escritórios em Portugal, Londres, Dubai e Holanda. Com alta especialização em setores como varejo, saúde e mercado financeiro, nossas soluções impulsionam a aceleração de receitas, elevam a eficiência operacional, ativam novas fontes de receita e criam projetos de impacto. Contamos ainda com um núcleo de Inteligência Artificial que promove a adoção eficiente e integrada de tecnologias.

Address Rua Bela Cintra, 986, São Paulo, Sao Paulo 01415000, Brazil Telephone +551131581049 Website https://fcamara.com/ Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider