FYR-Systems Sp. z o.o.

Jesteśmy integratorem systemów IT.



Poszukujesz sprawdzonych, spójnych i bezpiecznych rozwiązań IT do swojego przedsiębiorstwa? A może reprezentujesz instytucję, taką jak sąd czy uczelnia wyższa? FYR-Systems od lat zajmuje się integracją systemów IT.



Zintegrowana infrastruktura informatyczna, którą dostarczamy, sprawia, że procesy w Twojej firmie będą przebiegać sprawniej. Zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowanych potrzeb i wymagań naszych klientów.



Dlatego zawsze dostosowujemy ofertę i proponujemy wyłącznie takie możliwości, które dadzą najlepsze rezultaty – zapraszamy do kontaktu.

Address ul. Alojzego Felińskiego 46/2, Warszawa, Mazowieckie 01-563, Poland Telephone +48 513 130 332 Website https://fyr-systems.pl Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider