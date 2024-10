Mineral Midrange S.A.

MINERAL MIDRANGE SA jest polską spółką konsultingową działającą na europejskim rynku informatycznym i świadczącą klientom korporacyjnym usługi w zakresie Business Intelligence, Planowania i Budżetowania, Analityki Finansowej, AI.



MINERAL MIDRANGE SA is a Polish consulting company operating in the European IT market, providing corporate clients with services in the areas of Business Intelligence, Planning and Budgeting, Financial Analytics, and AI.

Address ul. Krakowiaków 50, 228408500, WARSZAWA, Mazowieckie 02-255, Poland Telephone +48 22 8408500 Website http://www.mineralmidrange.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider