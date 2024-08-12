「セキュリティ診断サービス」ではアプリケーション、サーバー、ネットワークの脆弱性を最新技術で診断、具体的な改善策を提供します。また日本最大級の監視体制を有する「セキュリティオペレーションセンター（JSOC）」を拠点に、24時間体制のセキュリティ監視、インシデント発生時の迅速な対応を実施。更に緊急支援サービス「サイバー119」により万が一の事態にも即応できる体制を整えています。またシステムインテグレーションサービスでは官公庁、金融機関、製造業向けに、高い堅牢性が求められる基幹システムの企画から運用保守までを一気通貫でサポート。確かな技術力と実績に裏打ちされたサービスで、ミッションクリティカルなシステムの安定稼働を実現します。近年はクラウド、ビッグデータ、AI、IoTといった先進技術を活用し、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進。業務効率化や新たなビジネスモデルの構築に向けたシステムソリューションを提供しております。

Address 2-16-1 hirakawa-cho, hirakawa-cho mori tower, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093, Japan Telephone +81 3 67570100 Website http://www.lac.co.jp/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional