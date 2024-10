Associação de Informática da Região Centro

Líder no setor da Administra­ção Pública.



Mais de 240 clientes, pertencentes à administração pública, entre os quais cerca de 60% dos Municípios, facto que lhe confere a liderança deste setor de mercado.

Procuramos sempre mais e melhor, aumentando a oferta de produtos e serviços ao dispor dos seus clientes, com a constante preocupação em responder às necessidades do mercado e em particular às exigências próprias de cada cliente.

Address Coimbra iParque, Lote 15, Antanhol, Coimbra, Coimbra 3040-540, Portugal Telephone +351 239 850500 Website http://www.airc.pt

