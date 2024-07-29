株式会社 アイ・ティー・ワン （IT-One Co.,Ltd.）

・インフラ

創業以来、金融業界（銀行・保険・カードなど）の高品質要求に応えるシステム構築を多数手掛けてきました。

メインフレームではIBMに特化し、分散系ではオンプレミスからクラウドまで、お客様要件に基づくグランドデザイン検討から、リリース後の最適な運用を考慮した基盤・運用機能の実装まで一貫対応します。

さらに、マルチベンダー・マルチクラウド対応や多様化する技術を活用した柔軟なシステム構築にも豊富な実績があります。

また、IBMとのコミュニティ活動を通じた最新技術の習得や若手技術者の育成にも継続的に取り組んでいます。



・業務開発

お客様要件に応じて、プラットフォームやフレームワーク、開発手法を柔軟に選定し、幅広いアプリケーション開発に対応します。

Webアプリケーションのフロントエンド／バックエンド機能やクラウドサービスを活用した開発をはじめ、品質やスピードに応じてウォーターフォール型やスクラム開発など最適な手法によるシステム開発を行います。

さらに、インフラ領域を含め、システム全体の設計・構築・運用まで一貫して対応可能です。

Address 4-12-2, Higashi-shinagawa, 3F, Shinagawa Seaside West Tower, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan Telephone 03-5796-2150 Website https://www.it-one.co.jp/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional