TD SYNNEX FRANCE S.A.S.

Premier distributeur de solutions IT multi spécialiste, TD SYNNEX connecte l'ensemble de l'écosystème IT et accompagne ses partenaires dans la transformation afin de saisir les opportunités à venir. Les 23 500 collaborateurs de TD SYNNEX, dont les sièges se trouvent aux USA, ont pour mission de proposer des produits, services et solutions informatiques provenant de plus de 1 500 éditeurs reconnus. Notre offre de produits edge-to-cloud s'appuie sur les segments technologiques à forte croissance, dont le cloud, la cybersécurité, le big data/l'analytique, l’IA, l'IoT, la mobilité, as a service...

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