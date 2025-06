Computacenter AG & Co. oHG

Wir helfen unseren Kunden bei der Beschaffung, der Weiterentwicklung und dem Betrieb ihrer IT-Infrastruktur, um eine digitale Transformation zu ermöglichen, die Menschen und deren Geschäft erfolgreich macht.

Computacenter plc ist ein an der Londoner Börse notiertes Unternehmen (CCC.L) und Teil des FTSE 250 mit über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit.

In Deutschland sind wir mit rund 7.000 Mitarbeiter:innen einer der führenden ICT-Anbieter. An unserem Hauptsitz in Kerpen betreiben wir eines der modernsten Integration Center.

Address Computacenter Park 1, Kerpen, Nordrhein-Westfalen 50170, Germany Telephone +49 2273 5970 Website http://www.computacenter.de Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional