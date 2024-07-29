Somos uma das maiores provedoras de tecnologia da informação do Brasil, com 37 anos de experiência e atuação em todo o território nacional.Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a impulsionar seus negócios por meio da tecnologia. Por isso, somos parceiros de confiança de centenas de organizações públicas e privadas no Brasil, com um histórico de excelência e integridade.Dispomos ainda da certificação ISO 20000, ISO 37001 e ISO 37301. Fomos eleitos Great Place To Work por 7 anos como uma das melhores empresas para se trabalhar de 2017 até 2023.

Address Rua Boris, 90, Centro, Fortaleza, Ceará 60060-190, Brazil Telephone +55 85 40072559 Website http://www.lanlink.com.br Partner types

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider