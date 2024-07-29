NSIT BIM SAS

NSIT Business Information Management accompagne les entreprises en mode projet ou assistance technique, depuis le cadrage des besoins jusqu'à la mise en œuvre de solutions adaptées à leurs enjeux. S'appuyant sur un pôle R&D et Innovation, le cabinet réunit des consultants expérimentés (Directeurs de projet, Architectes, Business Analysts, Product Owners, Data Scientists, Experts IA et DevOps...) alliant expertise technique et connaissance métier. NSIT BIM accompagne principalement les acteurs de la banque, de la finance, du luxe et de l'industrie.

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