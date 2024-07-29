ソルパックは1997年、日本IBM出身者を中心に設立され、AS/400（IBM i）向け事業を起点に成長してきました。創業以来「Solution Package」という社名の由来通り、お客様の課題に最適な解決策を提供し続け、現在ではSAP、BPO、インフラ構築、AI分野へと事業領域を拡大しています。



特にIBM製品については、IBM iの設計・開発から保守、モダナイゼーションまでワンストップで対応できる国内トップクラスの実績を誇ります。設備管理領域でも10年以上にわたりIBM Maximoの導入を手がけ、近年はデータ連携ツール「GoAnywhere」を活用した基幹システムのクラウド連携（インボイス制度対応など）や、技術者不足に応える「RPG研修サービス」などのソリューションを展開。こうした取り組みが評価され、日本IBMから「ビジネスパートナー・アワード」を受賞しています。



また、IBM ビジネスパートナーコミュニティ の 「ユーオス・グループ」や「愛徳会」 ではパートナー企業との共創を推進しており、社内には「IBM Champion」認定者が複数在籍するなど、業界発展にも寄与しています。



IBM watsonxをはじめとする最新AI技術と長年のノウハウを融合させ、「世界一『ありがとう』と言われる会社」を目指して、お客様のビジネス変革を力強く支援してまいります。

Address 4-1-4 Roppongi, Kurosaki Bldg. 8F, Minato-Ku, Tokyo 106-0032, Japan Telephone +81 3 35854616 Website http://www.solpac.co.jp/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider