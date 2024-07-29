Atende S.A.

Oferujemy naszym klientom wachlarz produktów i usług obejmujących zarówno ofertę światowych dostawców technologii, jak i rozwiązania autorskie. Specjalizujemy się w integracji teleinformatycznej, budujemy najnowocześniejsze, bezpieczne sieci komputerowe i centra danych oraz tworzymy optymalne cyfrowe miejsca pracy, czyli tzw. digital workplace. Specjalizujemy się w projektach szytych na miarę, adresując potrzeby naszych klientów.

Address plac Konesera 10a, Warsaw, Mazowieckie 03-736, Poland Telephone +48 22 2957300 Website http://www.atende.pl Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

VAR/Reseller/Solution Provider