Canon IT Solutions Inc.

キヤノンITソリューションズは、グループで掲げる「共生」の理念に基づき、先進ICTを通じてお客さまの価値創造と社会の発展に貢献すべく歩んできました。私たちは、2025年までのあるべき姿として、「先進ICTと元気な社員で未来を拓く“共想共創カンパニー”」をキーメッセージとした長期ビジョン「VISION2025」を掲げています。より技術を磨き、意欲的で活発な社員によってお客さまや社会の未来を拓いていきたい、お客さまと共に考え、共にビジネスを創り出せるような会社であり続けたいという想いを込めています。共想共創カンパニーは、「エンゲージメント経営」により経営基盤を強化し、お客さまのビジョンや経営戦略などの想いを起点に「３つの事業モデル」を展開しています。お客さまのビジネス戦略をIT戦略に継承させITグランドデザインを共に創る「ビジネス共創モデル」。お客さまの強みを際立たせるゴールを共に想い、お客さま固有の課題解決によりお客さまの価値向上のために最適な仕組みを作る「システムインテグレーションモデル」。日本や世界の社会課題に想いを馳せ、業界、業種、業務に共通したお客さまの声と私たちの経験で新しいサービスを創る「サービス提供モデル」。この3つの事業モデルの相互連鎖により、お客さまへの提供価値を拡大してまいります。

Address 2-16-6, Konan, Minato ku, Tokyo 108-0075, Japan Telephone +81 3 67013300 Website https://www.canon-its.co.jp/ Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider