Informatica Systemhaus Rücker GmbH

Informatica plant und betreibt IT‑Infrastrukturen mit Fokus auf IBM Power (IBM i, AIX) sowie Storage‑ und Backup‑Umgebungen. Wir übernehmen Architektur, Migration und Betrieb bestehender Systeme einschließlich Fehleranalyse und Optimierung.

Mit IBM Storage Protect realisieren wir belastbare Backup‑ und Recovery‑Lösungen für heterogene Umgebungen, inklusive Virtualisierung (VMware, PowerVM) sowie Disk‑, Tape‑ und Cloud‑Targets. Ziel ist eine verläßliche Wiederherstellung auch unter Stör- oder Angriffsszenarien.

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