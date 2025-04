EXPRIVIA SPA

Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Exprivia si contraddistingue per l’affidabilità nel gestire progetti complessi mediante la connessione e l’integrazione di competenze verticali e orizzontali e per la capacità di creare soluzioni semplici da utilizzare e da aggiornare, poiché basate su un’attività continua di ricerca e innovazione.

Address VIA ADRIANO OLIVETTI, 11, MOLFETTA, Bari 70056, Italy Telephone +39 080 3382070 Website http://www.exprivia.it Partner types

Independent Software Vendor (ISV)

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider