SCC FRANCE

Grâce à la technologie d'IBM et à notre équipe spécialisée en IBM, SCC construit des ponts entre les besoins des entreprises et la technologie en proposant des solutions de premier ordre. Notre équipe de spécialistes IBM offre le soutien supplémentaire nécessaire pour aider les clients à planifier, intégrer et gérer leurs projets, en travaillant pour fournir des solutions aussi agiles que robustes.



SCC accompagne des milliers d'entreprises avec une présence dans 75 sites, nous proposons des solutions qui augmentent la rentabilité et la performance des entreprises.

Address 96 Rue Des Trois Fontanot, Nanterre, Île-de-France 92000, France Telephone +33 0141913333 Website http://france.scc.com Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider