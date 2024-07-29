TELEXTORAGE S.A.

Somos su aliado estratégico especializado en el diseño, provisión e implementación de soluciones de Tecnologías de la Información personalizadas, flexibles y escalables, adaptadas a las necesidades de cada cliente, y basadas en la integración de las más avanzadas tecnologías de clase mundial.

Algunas de las soluciones en modalidad 'llave en mano' que brindamos son:

Servidores

Sistemas de almacenamiento

Hiperconvergencia

Backup

Virtualización

Ciberseguridad

(Entre muchas otras)

Address Suipacha 1067 - Piso 7º, CABA, Capital federal C1008AAU, Argentina Telephone +54 9 11 3691 4629 Website http://www.telextorage.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

VAR/Reseller/Solution Provider