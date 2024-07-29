TELEXTORAGE S.A.

Somos su aliado estratégico especializado en el diseño, provisión e implementación de soluciones de Tecnologías de la Información personalizadas, flexibles y escalables, adaptadas a las necesidades de cada cliente, y basadas en la integración de las más avanzadas tecnologías de clase mundial.
Algunas de las soluciones en modalidad 'llave en mano' que brindamos son:
Servidores
Sistemas de almacenamiento
Hiperconvergencia
Backup
Virtualización
Ciberseguridad
(Entre muchas otras)
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