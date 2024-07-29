SOFTSHOP S.A.

Nuestro objetivo es brindar soluciones informáticas, formando parte del grupo de Asociados de Negocios de IBM.

A partir del año 1.992 y con el correr del tiempo ha ido expandiendo y sumando diferentes tipos de soluciones, plataformas de hardware y software como también servicios, trabajando con el respaldo de empresas líderes a nivel mundial y contando con certificaciones que nos da un alto grado de calidad en servicios y soporte a nuestros clientes.

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