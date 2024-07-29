Jiangsu Gfound Information Technology Co., Ltd.

宏创公司(江苏宏创信息科技有限公司)注重数字化技术与行业最佳实践相结合，提供GSmart全资产运营及维护管理解决方案，协助行业客户从1N的视角，一站式完成资产全生命周期管理和运维支撑工作。解决方案中的资产及设备管理是基于IBM Maximo作为嵌入式组件来实现。
Company Overview

宏创公司自2010年起，为行业用户提供数字化解决方案和专业服务。公司注重数字化技术与行业最佳实践相结合，持续为中大型企业客户、公共行业客户等提供了一系列人工智能和大数据处理深度融合的数字化解决方案，并形成了符合实践并坚持践行的IPD和敏捷迭代的实施方法论，为行业用户提供快速部署和增值顾问服务。
宏创公司为中大型企业客户，特别是重资产行业客户，提供全资产运营及维护管理的一揽子解决方案，包括「GSmart资产全生命周期管理与运维平台」、「GSmart资产运营数字化底座平台」、「GSmart多源异构资产及数据智能融合管理平台」等。针对智慧交通及轨交用户的一站式整体方案包括EAM系统，涵盖轨道交通行业各专业包括轨道、车辆/车辆段、供电/接触网、机电系统、信号/通信系统、房建桥隧等各专业及专业系统，协助行业客户从1N的视角，一站式完成资产全生命周期管理和运维支撑工作。其中资产及设备管理是基于IBM Maximo作为嵌入式组件来实现。
宏创公司联合行业领先的厂家伙伴，为行业客户提供数字化专业服务，主要集中在售前规划咨询、代建以及实施落地技术咨询和服务。

Address

南京市建邺区嘉陵江东街18号05幢05层, 南京, Jiangsu Sheng 210000, China

Website

http://www.gfound.net

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers Cloudability
  • Covers the Maximo Application Suite
  • Covers Watson Code Assistant for Red Hat Ansible
  • Covers IBM Concert
  • Covers SevOne
  • Covers Vault
Resale Authorizations
  • Fusion HCI System
  • Storage Scale System
  • Storage FlashSystem - FS5nxx HW
  • Storage Tape LTO (TS2xxx, TS4xxx)
  • Storage DS8K HW
  • 6941-15K Point of Sale - Storage Expert Care - Premium
  • Storage Tape Enterprise Drives (TS11xx)
  • SAN b-type Switches
  • IBM Cloud Subscription (BP & Annuity Use Only)
  • Technology Expert Labs - Cloud
  • Observability
  • Cloud Containers
  • Cloud Security Services
  • Cloud Data Services
  • Deployment Automation - CD
  • Third Party Services PaaS
  • IaaS Classic
  • VMware Managed and Solutions
  • PowerVS
  • Cloud Object Storage
  • VPC Offerings
  • IaaS Third Party
  • Ceph as a Service
  • Storage Ceph System
  • Content Manager (CM8)
  • Bob
  • Flexera One with IBM Observability
  • Elastic
  • DataPower Software
  • WebSphere Application Server
  • MQ
  • Mistral
  • watsonx BI
  • Rapid Network Automation Withdrawn
  • watsonx.data integration
  • Streamsets
  • MQ Appliances
  • Knowledge Catalog
  • Cloudability
  • API Connect
  • Hybrid Cloud Network Automation
  • DevOps Ecosystem
  • Cloud Pak for Integration
  • webMethods API Management
  • Process Automation
  • Concert
  • watsonx.governance
  • Z Data AI
  • DataStage
  • Workload Automation
  • webMethods BPMS
  • Event Automation
  • Guardium Discover and Classify
  • WebSphere Service Registry/Repository
  • Cloud Pak for Business Automation
  • Manta
  • Business Automation Workflow Withdrawn
  • Legacy App Services
  • NS1
  • Terraform
  • Content Manager On Demand
  • WebSphere Maintenance Mode
  • Data Fabric Ecosystem & Emerging
  • App Connect
  • Consul
  • FileNet Content Manager
  • Automation Decision Services Withdrawn
  • OpenPages
  • Cloudera & Hadoop
  • EnterpriseDB
  • Business Analytics Enterprise
  • Data Replication
  • SPSS Modeler
  • Decision Optimization
  • Db2
  • Informix
  • Optim
  • Cognos Analytics
  • Planning Analytics
  • Operations Insights
  • Process Planning Withdrawn
  • Aspera
  • Db2 for z/OS
  • Cloud Pak for Data
  • SingleStore
  • webMethods Hybrid Integration
  • SevOne
  • DataStax
  • Apptio
  • Business Automation Expert Labs
  • watsonx.data intelligence
  • Master Data Management
  • Instana
  • watsonx Code Assistant Platforms Installers Withdrawn
  • watsonx Code Assistant for Z
  • Edge Application Manager
  • webMethods Integration
  • Data Product Hub
  • Vault
  • JSphere Suite for Java
  • HashiCorp Committed Spend
  • Verify Identity Protection
  • watsonx Orchestrate
  • Hybrid Cloud Mesh
  • Netezza
  • Akamai Advanced API Security
  • Kubecost
  • Financial Transactions,Payments & Insights
  • Guardium Data Security Center
  • Decision Intelligence
  • watsonx.data
  • Capture
  • Astronomer
  • Nomad
  • DataPower Appliances
  • watsonx.ai
  • Cloud Pak for AIOps
  • Cloud Pak for Applications
  • Turbonomic
  • Targetprocess
  • SPSS Statistics
  • IT Automation Heritage
  • Business Automation Open Editions Withdrawn
  • Network Intelligence
  • DevOps
  • watsonx Code Assistant for Ansible Withdrawn
  • MongoDB
  • TRIRIGA
  • Blockchain Support
  • Engineering Lifecycle Management Suite
  • Third Party Software
  • Databand
  • Red Hat Marketplace Platform Services
  • Sterling Managed File Transfer
  • webMethods Data Exchange
  • Maximo
  • QRadar SIEM
  • QRadar SOAR
  • MaaS360 Mobile Security and Management
  • Trusteer Fraud Protection
  • Verify Identity Governance
  • Verify
  • Guardium Data Protection
  • Guardium Data Encryption
  • Guardium Key Lifecycle Management
  • X-force Threat Intelligence Withdrawn
  • Sterling Transformation Extender
  • Sterling Order Management System
  • Sterling Data Exchange SaaS
  • Sterling Partner Engagement Manager
  • Sterling B2B Integration
  • Connected Vehicle Insights
  • Envizi
  • Storage Suite for IBM Cloud Paks
  • webMethods ApplinX
  • Storage Protect for Cloud
  • Storage DS8K SW (TPS)
  • watsonx Assistant for Z
  • PowerVS on IBM Cloud for AIX/Other
  • Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Power Systems for Google Cloud
  • Ceph as a Service SW
  • Hyper Protect Crypto Services - Public Cloud
  • Storage Defender SW (TPS)
  • PowerVS on IBM Cloud for IBM i
  • Fusion for watsonx (TPS)
  • Hyper Protect Virtual Servers - Public Cloud
  • IDzEE & ADFz
  • Test Tools - TAZ
  • ADDI
  • Power Compilers
  • Host Integration (HATS and HACP)
  • Encore
  • TXSeries
  • CICS Transaction Gateway
  • TPF
  • Spectrum High Performance Computing
  • Storage Virtualize
  • Storage Scale SW (TPS)
  • Cloud Object Storage SW (TPS)
  • Storage Suite
  • Storage Protect (incl. DSI SW)
  • Storage Insights/Pro & Spectrum Control
  • Storage Archive
  • webMethods EntireX
  • Storage Defender System
  • Hyper Protect Virtual Servers - Private Cloud Withdrawn
  • Hyper Protect for Red Hat Ecosystem
  • IBM Cloud LinuxONE Bare Metal
  • Fusion HCI SW & Fusion SDS (TPS)
  • GitLab for IBM Z
  • Nomad Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Hyper Protect Digital Assets
  • Storage Ceph SW (TPS)
  • Power Middleware
  • Terraform Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Storage CDM & Sentinel
  • Hyper Protect DBaaS - Public Cloud
  • IntelliMagic Vision for z/OS
  • Unified Key Orchestrator for Containers
  • Software - AIX
  • Software - IBM i System (not HPC, nor VA Linux)
  • Software - PowerHA for AIX (not HPC, nor VA Linux)
  • Video Streaming
  • Environmental Intelligence
  • Other/Unk IBM SW
  • Verify Privileged Identity
  • QRadar Suite (Software)
  • Open Core
  • Janus
  • Z Data Access
  • Guardium Cryptography Management
  • COBOL Upgrade Advisor for z/OS
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.