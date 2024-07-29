Jiangsu Gfound Information Technology Co., Ltd.

宏创公司自2010年起，为行业用户提供数字化解决方案和专业服务。公司注重数字化技术与行业最佳实践相结合，持续为中大型企业客户、公共行业客户等提供了一系列人工智能和大数据处理深度融合的数字化解决方案，并形成了符合实践并坚持践行的IPD和敏捷迭代的实施方法论，为行业用户提供快速部署和增值顾问服务。

宏创公司为中大型企业客户，特别是重资产行业客户，提供全资产运营及维护管理的一揽子解决方案，包括「GSmart资产全生命周期管理与运维平台」、「GSmart资产运营数字化底座平台」、「GSmart多源异构资产及数据智能融合管理平台」等。针对智慧交通及轨交用户的一站式整体方案包括EAM系统，涵盖轨道交通行业各专业包括轨道、车辆/车辆段、供电/接触网、机电系统、信号/通信系统、房建桥隧等各专业及专业系统，协助行业客户从1N的视角，一站式完成资产全生命周期管理和运维支撑工作。其中资产及设备管理是基于IBM Maximo作为嵌入式组件来实现。

宏创公司联合行业领先的厂家伙伴，为行业客户提供数字化专业服务，主要集中在售前规划咨询、代建以及实施落地技术咨询和服务。

