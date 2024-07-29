変化に挑む、技術で応えるプロフェッショナル
私たちは、1988年12月の設立以来、企業の中核を担う基幹システムの分野でITサービスを提供し続けてきました。時代の変化とともに求められる技術や価値観は大きく変わる中で、
私たちは常にお客様の課題に寄り添い、最適なソリューションを提供することを信条としています。
岡山から全国のお客様をサポート
現在は、サーバー分野で顧客満足度No.1を誇るIBMiを活用し、お客様のニーズに応じた独自システムを開発する『ＳＩイノベーション事業』。他メーカーの大型汎用機からIBMiへの移行・保守を行う
『マイグレーション事業』の2本柱で、全国の企業様・パートナー企業様と多数のプロジェクトを展開しています。
お客様から愛される強いプロ集団
私たちは「ソリューションサービスカンパニー」として、社員一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりに注力。チームで支え合う社風を強みとして、多様なお客様のニーズを解決していけるよう、
常に最新の技術を習得し、永続的にお客様から愛される強いプロ集団を目指してまいります。
Address
11-7,tookaichinishimachi, Okayama-shi, Okayama 700-0856, Japan
Telephone
+81 86 2262772
Website