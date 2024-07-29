Talan est un groupe international de conseil et d'expertise technologique. Partenaire IBM Gold, Talan délivre des services complets autour d'IBM Maximo Application Suite (MAS) : conseil, implémentation, migration cloud, managed services et support. Notre expertise couvre la gestion d'actifs industriels (EAM/GMAO) pour les secteurs de l'énergie, de l'industrie manufacturière, des utilities et des télécommunications.

Address 14-20 rue Pergolèse, PARIS, Paris 75016, France Telephone 0142979696 Website http://www.talan.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider