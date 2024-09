¿Qué es la planificación de la demanda?

La planificación de la demanda es el eje fundamental de una cadena de suministro eficaz y cumple dos funciones esenciales, lo que la hace doblemente importante para las empresas.

Primero, siempre existe la intención principal para proteger la venta y garantizar que se generen los ingresos esperados. Pero los minoristas no pueden vender lo que no tienen en inventario. Y los consumidores de hoy no tardan mucho en desarrollar una impresión duradera de una empresa y saber si puede satisfacer la demanda requerida.

La planificación de la demanda funciona para asegurarse de que los minoristas tengan exactamente la cantidad correcta de inventario en el lugar adecuado, y así evitar que se agoten las existencias y estar preparados para la próxima venta.



Sin embargo, proteger las ventas ya no es suficiente. También se trata de administrar los negocios de una forma más eficiente. La planificación de la demanda ayuda con la eficiencia al ayudar a administrar el espacio de inventario de manera más inteligente.

¿Por qué las empresas deberían invertir en más espacio físico del que necesitan? La planificación de la demanda puede ayudar a las empresas a evitar los peligros del exceso de existencias, como el aumento de los costos de mantenimiento de inventario y situaciones financieras que requieren el uso de descuentos de productos u otras medidas temporales para aliviar el exceso de inventario acelerando su venta.

La planificación y la previsión de la demanda son más cruciales que nunca, especialmente porque muchas fuerzas externas, como los fenómenos meteorológicos, las tendencias económicas y las emergencias globales, pueden reconfigurarla y remodelarla.