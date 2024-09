¿Qué es la reducción de datos?

El otro método consiste en seleccionar un formato más pequeño y de menos uso intensivo en datos para representar los datos. Hay dos tipos de reducción de la numerosidad: la que se basa en métodos paramétricos y la que se basa en métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos, como la regresión, se concentran en los parámetros del modelo, excluyendo los datos en sí. Del mismo modo, se puede emplear un modelo logarítmico lineal que se centre en los subespacios dentro de los datos. Mientras tanto, los métodos no paramétricos (como los histogramas, que muestran la forma en que se distribuyen los datos numéricos) no dependen en absoluto de los modelos.