La métrica de confianza identifica la probabilidad de que los elementos o conjuntos de elementos ocurran juntos en los conjuntos de elementos. Por ejemplo, si hay dos artículos en una transacción, se supone que la existencia de un artículo maneja al otro. El primer elemento o conjunto de elementos es el antecedente y el segundo es el consecuente. Por lo tanto, la confianza se define como la relación entre el número de transacciones que tienen tanto el antecedente como el consecuente, con el número de transacciones que solo tienen el antecedente. Este escenario se representa como:

C ( A , B ) = O c c ( A ∩ B ) O c c ( A )

donde A es el antecedente, B es el consecuente y C(A,B) es la confianza de que A lleva a B.

Ampliando el ejemplo anterior, supongamos que hay 150 transacciones en las que se compraron manzanas y plátanos juntos. La confianza se calcula como:

C ( A p p L E s , B a N a N a s ) = 150 250 = 0.6

Este resultado indica un 60 % de posibilidades de que una compra de manzanas de lugar a una compra de plátanos. Del mismo modo, si suponemos un total de 500 transacciones de plátanos, la confianza de que una compra de plátanos lleve a una compra de manzanas se calcula como:

C ( B a N a N a s , A p p L E s ) = 150 500 = 0.3

Aquí, solo hay un 30% de posibilidades de que una compra de bananos lleve a una compra de manzanas.

Si bien la confianza es una buena medida de probabilidad, no es una garantía de una asociación clara entre los elementos. El valor de la confianza puede ser alto por otras razones. Por esta razón, se aplica un umbral de confianza mínimo para filtrar asociaciones débilmente probables durante la minería con reglas de asociación.