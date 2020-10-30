Wannacry: cómo el ransomware generalizado cambió la ciberseguridad

Cubrir WannaCry en vivo me dejó intrigado y lleno de preguntas, incluso años después. Cada vez que el ataque se convirtió en un tema de conversación en los últimos tres años, escuché repetir el mismo tema: WannaCry fue abrumador y cambió la forma en que abordamos la ciberseguridad y vemos los riesgos para las empresas.

Para mí, ese sentimiento era demasiado amplio para un evento de esta magnitud. Tenía preguntas específicas. ¿Cómo era ser un profesional de la seguridad el 12 de mayo de 2017? ¿Cuál fue el impacto total para las empresas y los gobiernos de todo el mundo? ¿Cómo influyó lo aprendido ese día en nuestro actual escenario empresarial, tecnológico y de ciberseguridad?

También me preguntaba cómo el hecho de que todo el mundo mirara el evento, a través de las redes sociales y los sitios de noticias digitales, cambió tanto la respuesta como el impacto general. Los líderes empresariales y el público observaron la cobertura informativa, y nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Casi todos coincidieron en que parecía ominoso. También tenía curiosidad por saber si esto aumentaba el pánico público o ayudaba a resolver el problema antes.

“Todavía es grande. Se presentó como algo para lo que las organizaciones no estaban preparadas. Fue una muy buena llamada de atención para muchas empresas”, dice Tracey Nash, gerente del Programa de Comando de Incidentes de IBM X-Force. Nash cuenta el 12 de mayo de 2017 como el momento en que las organizaciones aprendieron que debían considerar el lado comercial de los riesgos de ciberseguridad.

Para averiguar exactamente qué sucedió y, lo que es más importante, por qué WannaCry dejó un cráter en el escenario, hablé con los actores clave que respondieron al ataque. Una persona con la que pasé muchas horas hablando fue Wendi Whitmore, vicepresidenta de IBM X-Force Threat Intelligence. También hablé con Christopher Scott, director de Innovación y Corrección de Seguridad (Oficina del director de Seguridad de la Información) en IBM, para obtener su perspectiva sobre los eventos de ese día y la recuperación después del ataque de WannaCry.

Esta historia narra el viaje para descubrir qué sucedió realmente en esos días caóticos hace tres años y cómo el impacto y el legado de WannaCry perduran en la actualidad.

Volver arriba