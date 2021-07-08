No sea así y quédese: evitar la ejecución de Fork&Run .NET con InlineExecute-Assembly

Cobalt Strike, un popular software de simulación de adversarios, reconoció la tendencia de los equipos rojos a alejarse de las herramientas de PowerShell en favor de C# debido al aumento de la capacidad de detección de PowerShell, y en 2018 con Cobalt Strike versión 3.11, introdujo el módulo de ejecución y ensamblaje. Esto permitió a los operadores usar el poder de los ensamblajes .NET posterior a la explotación ejecutándolos en la memoria sin tener el riesgo adicional de colocar esas herramientas en el disco. Si bien la capacidad de cargar ensamblajes .NET en la memoria a través de código no administrado no era nueva ni desconocida en el momento del lanzamiento, diría que Cobalt Strike generalizó la capacidad y ayudó a continuar impulsando la popularidad de .NET para el tradecraft posterior a la explotación.

El módulo de ejecución y ensamblaje de Cobalt Strike utiliza la técnica de fork and run, que consiste en generar un nuevo proceso de sacrificio, inyectar su código malicioso posterior a la explotación en ese nuevo proceso, ejecutar su código malicioso y, cuando termine, eliminar el nuevo proceso. Esto tiene tanto sus beneficios como sus inconvenientes. El beneficio del método fork and run es que la ejecución ocurre fuera de nuestro proceso de implante de Beacon. Esto significa que si algo en nuestra acción posterior a la explotación sale mal o se detecta, hay muchas más posibilidades de que nuestro implante sobreviva. Para simplificar, realmente ayuda con la estabilidad general del implante. Sin embargo, debido a que los proveedores de seguridad se dieron cuenta de este comportamiento de fork and run, ahora se ha agregado lo que admite Cobalt Strike, un patrón costoso de OPSEC.

A partir de la versión 4.1 lanzada en junio de 2020, Cobalt Strike introdujo una nueva característica para tratar de ayudar a resolver este problema con la introducción de Beacon Object Files (BOF). Los BOF permiten a los operadores evitar los conocidos patrones de ejecución descritos anteriormente u otras fallas de OPSEC, como el uso de cmd.exe/powershell.exe mediante la ejecución de archivos de objetos en la memoria dentro del mismo proceso que nuestro implante de Beacon. Si bien no entraré en el funcionamiento interno de los BOF, estas son algunas entradas en el blog que encontré interesantes:

Si leyó los blogs anteriores, ahora deberíamos ver que los BOF no fueron exactamente lo que esperábamos y si soñaba con reescribir todas esas increíbles herramientas .NET y convertirlas en BOF, esos sueños ahora se han roto. Lo siento. Sin embargo, la esperanza no se pierde, ya que, en mi opinión, hay algunas cosas excelentes que los BOF pueden ofrecer, y recientemente me he divertido mucho (y también frustado un poco) superando los límites de lo que se puede hacer con ellos. Primero, fue creando CredBandit, que realiza un volcado completo en memoria de un proceso como LSASS y lo envía de vuelta a través de su canal de comunicación Beacon existente. Hoy voy a lanzar InlineExecute-Assembly, que se puede usar para ejecutar ensamblajes .NET dentro de su proceso beacon sin modificar su herramienta favorita de .NET. Analicemos por qué escribí el BOF, algunas de sus características clave, advertencias y cómo podría ser útil al realizar simulaciones de adversarios o equipos rojos.