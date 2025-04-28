IBM X-Force Red lanza m-Ray, un escáner de vulnerabilidades de mainframe de código abierto

m-RAY se diseñó como una infraestructura fácilmente extensible que comprueba las vulnerabilidades en las configuraciones de varios servicios y simplifica el proceso de ejecución de scripts en un entorno z/OS. Debido a la naturaleza personalizada de los mainframes, los evaluadores pueden configurar qué características les gustaría usar para adaptarse mejor al entorno en el que están trabajando.

La lista de errores de configuración para verificar se compiló a partir de la Guía de implementación técnica de seguridad (STIG) de z/OS RACF. Las STIG son requisitos de configuración utilizados por el Departamento de Defensa para proteger sus sistemas y se basan en recomendaciones del NIST. Ya sea que una empresa deba cumplir con estos requisitos o no, las STIG proporcionan una fuente de mejores prácticas de la industria para varios productos de software y forman la base de esta herramienta de seguridad. El equipo identificó las 25 principales configuraciones erróneas que aportarían mayor valor a un probador, y que serían las más importantes para que los clientes conocieran, y luego implementó estas configuraciones como comprobaciones de vulnerabilidades.

Por ejemplo, m-RAY comprueba si los niveles de permiso de los usuarios se alinean en los entornos Unix y TSO, si SSH está configurado para usar algoritmos criptográficos seguros y si las cuentas inactivas se revocan automáticamente. Actualmente, m-RAY proporciona información sobre errores de configuración del mainframe en el entorno de Unix System Services y en RACF, el software de seguridad que maneja el control de acceso de los usuarios en z/OS. Algunos proporcionan una respuesta definitiva sobre si hay un cierto error de configuración en el sistema, mientras que otros proporcionan información del sistema, como una lista de cuentas de usuario que pueden acceder a un recurso determinado. Un tester de penetración puede entonces trabajar con el cliente para determinar si el acceso está correctamente restringido.

Además de verificar las configuraciones del sistema, otro objetivo de m-RAY es consolidar las características de las herramientas de mainframe existentes. Estas herramientas de enumeración suelen estar escritas en REXX, un lenguaje de scripting de mainframe. Para utilizar uno de estos scripts durante una prueba de inserción, el evaluador debe encontrar la herramienta de código abierto, descargarla en su computadora, subirla desde allí al mainframe, ejecutarla e interpretar los Resultados. Para agilizar este procedimiento, m-RAY incluye los dos scripts REXX de código abierto más populares y automatiza el proceso de carga y ejecución del script, así como la limpieza posterior del entorno. Los evaluadores también pueden agregar sus propios scripts REXX personalizados a la herramienta.

En general, mediante el uso de m-RAY, un probador de penetración puede automatizar muchas de las comprobaciones de vulnerabilidades que de otro modo necesitarían realizar manualmente y puede reducir el tiempo dedicado a obtener una visión general inicial del sistema.