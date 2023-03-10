Definición del cargador reflexivo Cobalt Strike

Si bien la IA de próxima generación y los componentes de machine learning de las soluciones de seguridad continúan mejorando las capacidades de detección basadas en el comportamiento, en su núcleo muchos aún dependen de las detecciones basadas en firmas. Cobalt Strike al ser un marco popular de comando y control (C2) del equipo rojo utilizado tanto por los actores de amenazas como por los equipos rojos desde su debut, sigue siendo muy utilizado por las soluciones de seguridad.

Para continuar con el uso operativo de Cobalt Strikes en el pasado, en el equipo de IBM X-Force Red Adversary Simulation invertimos importantes esfuerzos de investigación y desarrollo para personalizarlo con herramientas internas. Algunas de nuestras herramientas internas específicas de Cobalt Strike tienen versiones públicas, como«InlineExecute-Assembly»,«CredBandit»y«BokuLoader». En los últimos dos años, dado el exceso de firmas de Cobalt Strike, restringimos su uso a la simulación de actores de amenazas menos sofisticados y, en su lugar, aprovechamos otros C2 de terceros e internos al realizar ejercicios de equipo rojo más avanzados.

A través de esfuerzos de investigación y desarrollo, hemos encontrado un mayor éxito operativo en ejercicios avanzados de equipo rojo con:

Herramientas internas personalizadas.

Cargadores internos personalizados.

Marco C2 interno personalizado.

Inversión continua en la expansión de las capacidades y el sigilo de los marcos C2 alternativos de terceros.

Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de actores de amenazas que aprovechan las copias pirateadas de Cobalt Strike, y sigue siendo importante poder simular estos actores de amenazas. Para los equipos rojos dispuestos a realizar el esfuerzo de investigación y desarrollo, aún pueden encontrar el éxito operativo con Cobalt Strike mientras simulan a estos adversarios. Además, Cobalt Strike es una gran herramienta de aprendizaje, que los recién llegados pueden aprovechar para obtener experiencia práctica con un marco C2 a través de cursos de capacitación del equipo rojo.

A medida que seguimos ampliando nuestras capacidades de C2, compartimos algunos insights sobre cómo nos hemos basado en la infraestructura Cobalt Strike en el pasado, específicamente mediante el desarrollo de cargadores reflexivos personalizados. También se pretende que los defensores comprendan cómo funciona Cobalt Strike para crear detecciones más sólidas.