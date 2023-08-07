Cuidado con las bases de datos: abuso de Microsoft SQL Server con SQLRecon.

A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad privilegiada de mirar detrás del velo de algunas de las organizaciones más grandes del mundo. En mi experiencia, la mayoría de las verticales de la industria dependen de redes empresariales de Windows. De hecho, puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que he visto una red descentralizada de confianza cero, Linux empresarial, red macOS o alternativa de Active Directory (FreeIPA).

A medida que navego por estas grandes y, a menudo, complejas redes empresariales, es común descubrir Microsoft SQL Server, que normalmente se ha desplegado para dar soporte a una función empresarial. Para los lectores que no están familiarizados con SQL Server, en resumen, es un software de base de datos relacional que normalmente se instala sobre un servidor Windows. El propósito principal de SQL Server es almacenar y proporcionar datos a aplicaciones o usuarios.