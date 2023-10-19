¿Qué es talent acquisition?

La adquisición de talento es el proceso de identificar, atraer y adquirir candidatos calificados para satisfacer las necesidades de personal actuales y futuras de una organización. El núcleo de la adquisición de talento es atraer candidatos potenciales a una organización y contratar a los que cumplan con los requisitos de los puestos vacantes y encajen bien dentro de la organización.

La planeación estratégica se utiliza para garantizar que la organización contrate a las personas con el talento adecuado en el momento oportuno para desempeñar las funciones adecuadas para impulsar el éxito. Una estrategia eficaz de adquisición de talento se alinea con la estrategia de recursos humanos, que, a su vez, refleja la estrategia más amplia de la organización.

El proceso de adquisición de talento suele incluir el análisis de puestos, la búsqueda de recursos, la preselección, las entrevistas, la selección y la incorporación de nuevos empleados. La adquisición exitosa de talento también suele incorporar la marca organizacional, ya que es más probable que el talento se sienta atraído por empleadores con una imagen de marca positiva.

Las estrategias de reclutamiento empleadas para conectarse con candidatos potenciales incluyen bolsas de trabajo en línea (por ejemplo, LinkedIn, Indeed, entre otras), redes profesionales y redes sociales. Además, se necesita una experiencia del candidato atractiva y eficiente para ayudar a garantizar que los candidatos avancen sin problemas a través del proceso de contratación. Los avances tecnológicos han permitido el uso de sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), herramientas de inteligencia artificial (IA) y analytics de datos que pueden optimizar el proceso, ayudar a identificar candidatos sólidos y mejorar la claridad de las interacciones de los candidatos del empleador.



La adquisición de talento también desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I) en el lugar de trabajo, animando a los responsables de contratación a buscar un grupo diverso de candidatos y a promover un proceso de contratación justo e inclusivo.